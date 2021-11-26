Колосков назвал Македонию и Австрию лучшими соперниками для сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, кого считает оптимальными соперниками для национальной команды в стыковом турнире ЧМ-2022.

«Из всех возможных вариантов стыков матчей для сборной России лучше Северная Македония и Австрия. Реально пройти всех, но Северная Македония и Австрия нам более по зубам, чем все остальные. Самый грозный соперник — Польша с Левандовским. Сложно что-то прогнозировать сейчас, у сборной нестабильная игра: то здорово сыграют, то откровенно слабо», — приводит «Чемпионат» слова Колоскова.

Сегодня, 26 ноября, состоится жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022. Сборная России попала в число «сеяных» команд при жеребьевке, в первом раунде россияне сыграют с Австрией, Польшей, Македонией, Турцией или Чехией. Команда Валерия Карпина по решению УЕФА не сможет встретится с Украиной, которая попала в число «несеяных» команд.

Полуфинальные матчи стыкового турнира пройдут с 24 по 25 марта 2022 года, финальные — с 28 по 29 марта.