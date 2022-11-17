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Сегодня, 15:18

В составе Аргентины на чемпионат мира-2022 могут произойти изменения

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что в итоговом составе национальной сборной на чемпионат мира-2022 могут произойти изменения.

В среду, 16 ноября аргентинцы разгромили сборную ОАЭ (5:0) в товарищеском матче.

«Есть вероятность, что список из 26 игроков изменится. Посмотрим. У нас есть некоторые футболисты, которые не готовы на 100 процентов. Мы хотим быть осторожными и посмотреть, как они будут прогрессировать», — приводит слова Скалони Diario SPORT.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. В первом матче аргентинцы встретятся с саудитами 22 ноября (13:00 мск).

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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