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Сегодня, 01:47

Крамарич не удивлен, что сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич считает Марокко хорошей командой, которая заслужила выход в полуфинал чемпионата мира-2022. Марокканцы сыграют с хорватами в матче за 3-е место.

«Я не удивлен результатами сборной Марокко. После нашего первого матча можно было уже сказать, что у них хорошая команда, они играют очень жестко, хорошо организованы, профессионально защищаются и у них много талантливых футболистов», — цитирует 24sata Крамарича.

Матч за 3-е место чемпионата мира-2022 пройдет в субботу, 17 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.

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