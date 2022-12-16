Агуэро посетил тренировку сборной Аргенитны перед финалом ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в четверг, 15 декабря, посетил тренировку национальной команды в Катаре.

34-летний Агуэро весь турнир поддерживает сборную и находится рядом с командой, выходя на поле после матчей, а в этот вечер принял участие в тренировке. В социальных сетях защитника Николаса Отаменди появились видео, как экс-форвард выполнял растяжку на тренировочном поле в Дохе, а затем забил невероятный гол во время упражнений.

Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в 2021 году. За сборную он сыграл 101 матч и забил 41 гол.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Аргентины сыграет с Францией. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.