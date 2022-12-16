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Сегодня, 01:37

Сборная Португалии попрощалась с Сантушем

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фернанду Сантуш.
Фото Global Look Press

Федерация футбола Португалии (FPF) на официальном сайте попрощалась с Фернанду Сантушем, который покинул пост главного тренера португальской сборной.

«После одного из лучших выступлений национальной сборной в финальных стадиях чемпионата мира федерация и Фернанду Сантуш понимают, что сейчас подходящий момент для начала нового цикла. FPF благодарит специалиста и его команду за работу в течение восьми уникальных лет, и считает, что эта благодарность также от имени всего португальского народа», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

На чемпионате мира-2022 Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1).

Контракт 68-летнего специалиста был рассчитан до 2024 года, но стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Он возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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