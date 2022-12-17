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Кучаев: «Сборная России смогла бы выйти в четвертьфинал ЧМ-2022»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев предположил, насколько далеко смогла бы дойти сборная России на ЧМ-2022.

«Я думаю, пройти дальше 1/8 было бы по силам. В плей-офф вышло много сборных, в которых никто не верил, со многими сборными можно было играть, что и доказали Япония, Южная Корея, Марокко. Но, даже это, я бы не считал максимальным успехом, потому что всегда хочется большего, чем просто выход плей-офф, я бы рассчитывал на большее. Это, наверное, правильная психология», — приводит слова Кучаева Metaratings.ru.

На ЧМ-2018 сборная России прошла в стадию четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4-по пен.).

28 февраля 2020 года ФИФА и УЕФА приняли санкции в отношении российской сборной и клубов, отстранив их от международных турниров. На ЧМ-2022 российская команда не смогла попасть, так как не была допущена к участию в стыковых матчах за право поехать на турнир.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuchaev-schitaet-chto-sbornaya-rossii-mogla-by-vyyti-v-chetvertfinal-chempionata-mira-v-katare-1441608/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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