Хорватия — Марокко: видеообзор матча за 3-е место на ЧМ-2022

Сборная Хорватии одержала победу над командой Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место чемпионата мира в Катаре.

В составе хорватской команды мячи забили Йошко Гвардиол (7-я минута) и Мислав Оршич (42-я минута).

У марокканцев на девятой минуте отличился Ашраф Дари.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Хорватия — Марокко

Сборная Хорватии во второй раз завоевала бронзовые медали мирового первенства. Наивысшее достижение хорватов — серебряные награды чемпионата мира 2018 года в России.

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира.