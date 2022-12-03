Генич — о России на ЧМ-2022: «Мы бы точно не вышли из группы. Железобетонно!»

Известный комментатор Константин Генич предположил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

— Представим, что сборная России поехала в Катар. Как бы она там сыграла?

— Если бы на подготовку была неделя, как и у всех, то мы бы не вышли из группы. Это железобетонно! Мы же видели последние товарищеские матчи. Кто бы что ни говорил об отсутствии мотивации и смысла в таких играх, но в конце концов многих впервые вызвали в сборную, так покажите хоть что-то! Но в итоге — 0:0, 0:0.

— Так поле было плохое.

— А, понятно! А в Катаре бы сказали, что жарко. Или слишком холодно — из-за кондиционеров. На самом деле, чисто технически наши игроки заметно уступают представителям большинства европейских (и не только) сборных. Думаю, на ЧМ-2022 мы бы выступили как Катар.

Почему при Черчесове так хорошо сыграли в 2018-м? Почему с Хиддинком выстрелили в 2008-м? Они месяц брали и гоняли футболистов в Австрии, как сидоровых коз. И футболисты подошли к турниру с отличной выносливостью и в хорошей физической форме.

Что, мы были намного сильнее, чем Саудовская Аравия? Забили свое: реализовали стандарт, наказали за грубейшую ошибку и в конце еще три накидали. 5:0 — класс! Египет подловили, когда у них был месяц Рамадан, а Салах не пришел в себя после травмы. Потом был Уругвай: мы «съехали» 0:3 без шансов. С Испанией весь матч оборонялись — просто «рыгали», забыв про атаку, но выиграли по пенальти. И опять-таки, так как физически были готовы, то сбросили напряжение и с хорватами в функциональном смысле показали качественный футбол.

Поэтому в Катаре могли бы выехать только за счет «физики». Но времени на подготовку было бы совсем мало, а уровень сыгранности у нас разный. Даже если вспомнить последний чемпионат Европы — мы вроде и готовились к нему, но уступили Дании именно в беговой работе и быстроте. И остались ни с чем. С финнами, откровенно говоря, содержание футбола было так себе. Думаю, мы бы точно не вышли из группы, если бы оказались в Катаре.

Сборная России должна была участвовать в стыковом турнире за право попасть в финальную стадию ЧМ-2022, но в марте ФИФА отстранила российскую команду от выступлений в международных турнирах.