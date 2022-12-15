Орлов: «Неймар у бразильцев называется звездой. А что эта звезда сделала для сборной на ЧМ-2022?»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о форварде сборной Бразилии Неймаре.

«Много сенсаций. Тот же вылет Бразилии. Неймар у них называется звездой. А что эта звезда сделала для сборной на этом чемпионате мира? Что он сделал особенного? Он так же и в «ПСЖ». Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе. Да, в сборной он один из самых опытных, к нему относятся с уважением. Но он явно не Пеле. Неймар финтит в центе поля — и что дальше? А кто голы-то должен забивать? Я помню сборную Бразилии 70 года, когда играл Пеле. Они вынесли всех в одну калитку», — приводит слова Орлова Sport24.

На чемпионате мира-2022 Неймар сыграл за сборную Бразилии три матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Национальная сборная завершила свое выступление в Катаре на стадии 1/4 финала, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).