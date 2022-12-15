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Колосков сравнил атмосферу на ЧМ в Катаре и России: «У нас была более непринужденная обстановка»

Колосков сравнил атмосферу на ЧМ в Катаре и России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» сравнил уровень организации на ЧМ в Катаре и России.

«Я нахожусь в привилегированных условиях, поэтому зачастую не всегда могу увидеть то, что видит обычный болельщик. На стадионах все прекрасно — хорошие подъезды, большие стоянки, потрясающие возможности размещения зрителей. Практически ничего не поменялось за четыре года. Но, может быть, нет такого веселья, как в России. Тогда кругом была музыка, интересные заведения, музеи. Здесь этого ничего нет. Мне показалось, что в России была более непринужденная обстановка», — сказал Колосков «СЭ».

18 декабря состоится финальный матч ЧМ-2022, в котором сыграют Аргентина и Франция. Начало — в 18.00 мск.

Чемпионом мира в 2018 году в России стали французские футболисты.

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