Колосков — о победе Аргентины: «Месси в очередной раз проявил свою гениальность»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира-2022.

«Такого разгромного счета не ждал, а впечатления просто отличные. Это был такой матч, что не хотелось, чтобы он заканчивался — хотелось, чтобы он продолжался и продолжался. Обе команды играли в атаку, не было «автобусов», нудного перекатывания мяча — было соревнование в мастерстве футболистов, и в этом компоненте аргентинцы оказались намного сильнее хорватов. У них тоже были шикарные комбинации, голевые и просто опасные моменты, было несколько индивидуальных проходов, но аргентинцы сыграли просто блестяще, как в тактическом плане, так и в индивидуальном.

Месси в очередной раз проявил свою гениальность. Всю игру определял он, а не Альварес. Месси отдал ему на пустые ворота, накрутив троих и отдал немыслимый пас между ногами защитнику. Альвареса особо не было заметно в других играх, а Месси был заметен везде. Он определяет ход игры», — цитирует ТАСС Колоскова.

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы в шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.