Жена Месси прокомментировала победу Аргентины над Хорватией на ЧМ-2022

Антонелла Рокуццо, жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, отреагировала на победу над Хорватией (3:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Я не могу вам это объяснить, потому что вы не поймете! Вперед, Аргентина! Вперед, Лео Месси!» — написала Рокуццо в социальной сети.

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы в шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.