Кипр — Россия: Смолов выйдет в стартовом составе, Баринов будет капитаном
Сборная России на выезде сыграет против команды Кипра в отборочном матче ЧМ-2022. Стали известны составы команд на эту встречу.
В атаке сборной России сыграет Федор Смолов. Капитаном команды в этой встрече будет Дмитрий Баринов.
Россия: Гильерме, Самошников, Джикия, Дивеев, Караваев, Головин, Баринов, Ерохин, Черышев, Ал.Миранчук, Смолов.
Запасные: Дюпин, Лунев, Мухин, Осипенко, Зобнин, Кузяев, Сутормин, Жемалетдинов, Бакаев, Захарян, Тюкавин, Заболотный.
Кипр: Неофитос, Панайоту, Кателарис, Каро, Псалтис, Кастанос, Артиматас, Янну, Питтас, Папулис, Лойзу.
Запасные: Панайи, Деметриу, Антониадес, Гогич, Захариу, Кириаку, Христофи, Рушиас, Авраам, Янну, Илиа, Циони.
В турнирной таблице группы H отборочного раунда чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье — сборная Словакии (6), четвертое — словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).
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