Финляндия с минимальным счетом победила Казахстан
Сборная Финляндии с минимальным счетом победила Казахстан в отборочном матче ЧМ-2022. Финны на своем поле выиграли со счетом 1:0.
Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Сборная Финляндии с пятью очками занимает второе место в группе, сыграв на один матч меньше идущей на пятой строчке команды Казахстана (2 балла).
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа D
Финляндия — Казахстан — 1:0 (0:0)
Гол: Похьянпало, 60.
Финляндия: Градецки, Уронен, Араюури, О`Шонесси, Вяйсянен, Шюллер (Спарв, 90+2), Альхо, Тэйлор (Кайринен, 78), Валакари (Ниссиля, 79), Пукки (Форсс, 90+2), Похьянпало (Йенсен, 80).
Казахстан: Шацкий, Ерланов, Марочкин, Тайкенов (Куат, 73), Жуков (Жаринбетов, 81), Вороговский, Алип, Тапалов, Оразов (Тагыберген, 63), Аймбетов (Шушеначев, 72), Таттыбаев (Васильев, 63).
Предупреждения: Оразов, 62. Альхо, 64. Ерланов, 76. Жаринбетов, 90.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
4 сентября. Хельсинки. Стадион «Олимпийский».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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