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Финляндия с минимальным счетом победила Казахстан

17:56
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Сборная Финляндии с минимальным счетом победила Казахстан в отборочном матче ЧМ-2022. Финны на своем поле выиграли со счетом 1:0.

Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Сборная Финляндии с пятью очками занимает второе место в группе, сыграв на один матч меньше идущей на пятой строчке команды Казахстана (2 балла).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа D

Финляндия — Казахстан — 1:0 (0:0)

Гол: Похьянпало, 60.

Финляндия: Градецки, Уронен, Араюури, О`Шонесси, Вяйсянен, Шюллер (Спарв, 90+2), Альхо, Тэйлор (Кайринен, 78), Валакари (Ниссиля, 79), Пукки (Форсс, 90+2), Похьянпало (Йенсен, 80).

Казахстан: Шацкий, Ерланов, Марочкин, Тайкенов (Куат, 73), Жуков (Жаринбетов, 81), Вороговский, Алип, Тапалов, Оразов (Тагыберген, 63), Аймбетов (Шушеначев, 72), Таттыбаев (Васильев, 63).

Предупреждения: Оразов, 62. Альхо, 64. Ерланов, 76. Жаринбетов, 90.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

4 сентября. Хельсинки. Стадион «Олимпийский».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора

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