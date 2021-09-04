Кипр — Россия: Карпин превзойдет Черчесова, если сборная забьет быстрый гол
В субботу, 4 сентября, сборная России проведет гостевой матч против Кипра в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
В первом матче под руководством Валерия Карпина сборная России сыграла нулевую ничью с хорватами. 52-летний специалист стал четвертым тренером в истории, которого российская команда не порадовала голом в дебютной встрече.
Предшественник Карпина Станислав Черчесов ждал первого мяча 110 минут, самый неудачливый тренер сборной с современной истории (шесть матчей — шесть поражений) Анатолий Бышовец — 157 минут, а исполнявший в 2006 году обязанности Александр Бородюк за две игры так и не увидел голевых комбинаций команды.
Минуты первых голов сборной России при новом тренере
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Автор гола
|
Минута
|
Анатолий Бышовец
|
05.09.1998
|
Украина — 2:3 (г)
|
Евгений Варламов
|
157'
|
Станислав Черчесов
|
06.09.2016
|
Гана — 1:0 (д)
|
Федор Смолов
|
110'
|
Гус Хиддинк
|
16.08.2006
|
Латвия- 1:0 (д)
|
Павел Погребняк
|
90+3'
|
Павел Садырин
|
16.08.1992
|
Мексика — 2:0 (д)
|
Валерий Карпин
|
61'
|
Юрий Семин
|
04.06.2005
|
Латвия — 2:0 (д)
|
Андрей Аршавин
|
57'
|
Валерий Газзаев
|
21.08.2002
|
Швеция — 1:1 (д)
|
Александр Кержаков
|
56'
|
Фабио Капелло
|
15.08.2012
|
Кот-д'Ивуар — 1:1 (д)
|
Алан Дзагоев
|
55'
|
Олег Романцев
|
17.08.1994
|
Австрия — 3:0 (г)
|
Владимир Бесчастных
|
43'
|
Георгий Ярцев
|
06.09.2003
|
Ирландия — 1:1 (г)
|
Сергей Игнашевич
|
42'
|
Леонид Слуцкий
|
05.09.2015
|
Швеция — 1:0 (д)
|
Артем Дзюба
|
38'
|
Борис Игнатьев
|
28.08.1996
|
Бразилия — 2:2 (д)
|
Юрий Никифоров
|
18'
|
Олег Романцев
|
27.03.1999
|
Армения — 3:0 (г)
|
Валерий Карпин
|
6'
|
Дик Адвокат
|
11.08.2010
|
Болгария — 1:0 (д)
|
Роман Широков
|
6'
При Александре Бородюке сборная России проиграла Бразилии (0:1) и сыграла вничью с Испанией (0:0), не забив ни одного гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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