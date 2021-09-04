В субботу, 4 сентября, сборная России проведет гостевой матч против Кипра в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

В первом матче под руководством Валерия Карпина сборная России сыграла нулевую ничью с хорватами. 52-летний специалист стал четвертым тренером в истории, которого российская команда не порадовала голом в дебютной встрече.

Предшественник Карпина Станислав Черчесов ждал первого мяча 110 минут, самый неудачливый тренер сборной с современной истории (шесть матчей — шесть поражений) Анатолий Бышовец — 157 минут, а исполнявший в 2006 году обязанности Александр Бородюк за две игры так и не увидел голевых комбинаций команды.

Минуты первых голов сборной России при новом тренере

Тренер Дата Соперник Автор гола Минута Анатолий Бышовец 05.09.1998 Украина — 2:3 (г) Евгений Варламов 157' Станислав Черчесов 06.09.2016 Гана — 1:0 (д) Федор Смолов 110' Гус Хиддинк 16.08.2006 Латвия- 1:0 (д) Павел Погребняк 90+3' Павел Садырин 16.08.1992 Мексика — 2:0 (д) Валерий Карпин 61' Юрий Семин 04.06.2005 Латвия — 2:0 (д) Андрей Аршавин 57' Валерий Газзаев 21.08.2002 Швеция — 1:1 (д) Александр Кержаков 56' Фабио Капелло 15.08.2012 Кот-д'Ивуар — 1:1 (д) Алан Дзагоев 55' Олег Романцев 17.08.1994 Австрия — 3:0 (г) Владимир Бесчастных 43' Георгий Ярцев 06.09.2003 Ирландия — 1:1 (г) Сергей Игнашевич 42' Леонид Слуцкий 05.09.2015 Швеция — 1:0 (д) Артем Дзюба 38' Борис Игнатьев 28.08.1996 Бразилия — 2:2 (д) Юрий Никифоров 18' Олег Романцев 27.03.1999 Армения — 3:0 (г) Валерий Карпин 6' Дик Адвокат 11.08.2010 Болгария — 1:0 (д) Роман Широков 6'

При Александре Бородюке сборная России проиграла Бразилии (0:1) и сыграла вничью с Испанией (0:0), не забив ни одного гола.