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Кипр — Россия: Карпин превзойдет Черчесова, если сборная забьет быстрый гол

13:23
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 4 сентября, сборная России проведет гостевой матч против Кипра в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

В первом матче под руководством Валерия Карпина сборная России сыграла нулевую ничью с хорватами. 52-летний специалист стал четвертым тренером в истории, которого российская команда не порадовала голом в дебютной встрече.

Предшественник Карпина Станислав Черчесов ждал первого мяча 110 минут, самый неудачливый тренер сборной с современной истории (шесть матчей — шесть поражений) Анатолий Бышовец — 157 минут, а исполнявший в 2006 году обязанности Александр Бородюк за две игры так и не увидел голевых комбинаций команды.

Минуты первых голов сборной России при новом тренере

Тренер

Дата

Соперник

Автор гола

Минута

Анатолий Бышовец

05.09.1998

Украина — 2:3 (г)

Евгений Варламов

157'

Станислав Черчесов

06.09.2016

Гана — 1:0 (д)

Федор Смолов

110'

Гус Хиддинк

16.08.2006

Латвия- 1:0 (д)

Павел Погребняк

90+3'

Павел Садырин

16.08.1992

Мексика — 2:0 (д)

Валерий Карпин

61'

Юрий Семин

04.06.2005

Латвия — 2:0 (д)

Андрей Аршавин

57'

Валерий Газзаев

21.08.2002

Швеция — 1:1 (д)

Александр Кержаков

56'

Фабио Капелло

15.08.2012

Кот-д'Ивуар — 1:1 (д)

Алан Дзагоев

55'

Олег Романцев

17.08.1994

Австрия — 3:0 (г)

Владимир Бесчастных

43'

Георгий Ярцев

06.09.2003

Ирландия — 1:1 (г)

Сергей Игнашевич

42'

Леонид Слуцкий

05.09.2015

Швеция — 1:0 (д)

Артем Дзюба

38'

Борис Игнатьев

28.08.1996

Бразилия — 2:2 (д)

Юрий Никифоров

18'

Олег Романцев

27.03.1999

Армения — 3:0 (г)

Валерий Карпин

6'

Дик Адвокат

11.08.2010

Болгария — 1:0 (д)

Роман Широков

6'

При Александре Бородюке сборная России проиграла Бразилии (0:1) и сыграла вничью с Испанией (0:0), не забив ни одного гола.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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