Смородская считает, что Баринов заслуживает быть капитаном сборной России
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча отборочного раунда ЧМ-2022 между сборной России и Кипром.
«Те, кому Карпин дал шанс в матче с Хорватией, не подвели. Они отлично сыграли. Степень риска Карпин прекрасно осознает. Не находясь на тренировках, не видя всего этого процесса, сложно что-то сказать.
Заслуживает ли Дмитрий Баринов быть капитаном сборной России? Конечно. Вопрос лишь в том, как он ладит внутри коллектива. Важно то, как к нему относится этот коллектив», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».
Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками находятся на шестой строчке.
Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-barinov-zasluzhivaet-by-t-kapitanom-sbornoj-rossii/
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