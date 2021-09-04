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Кипр — Россия: история противостояния сборных

13:15
Кипр — Россия. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Кипр — Россия. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сборные СССР и России девять раз в своей истории встречались с командой Кипра на международном уровне.

В восьми матчах были одержаны победы (в пяти случаях — крупные) и лишь однажды островитянам удалось добиться ничьей. Тем не менее Кипр можно назвать принципиальным соперником для нового главного тренера нашей команды Валерия Карпина.

Ничья 1:1 в городе Паралимни в марте 1997 года позже аукнулись российской сборной пропуском чемпионата мира-1998, а Карпину и его партнеру по «Сельте» Алесандру Мостовому прекращением вызовов на полтора года — до ухода с поста Бориса Игнатьева. Следующая же игра с киприотами — товарищеская зимой 2003 года — и вовсе стала для Валерия Георгиевича последней в форме сборной России.

Матчи сборной СССР/России против Кипра

Дата

Турнир

Город

Счет

Голы

15.11.1970

ОЧЕ

Никосия

3:1

Колотов, Еврюжихин, Шевченко — Хараламбус

07.06.1971

ОЧЕ

Москва

6:1

Федотов-2, Еврюжихин-2, Колотов, Банишевский — Михаил

29.05.1991

ОЧЕ

Москва

4:0

Мостовой, Михайличенко, Корнеев, Алейников

13.11.1991

ОЧЕ

Ларнака

3:0

Протасов, Юран, Канчельскис

01.09.1996

ОЧМ

Москва

4:0

Никифоров-2, Колыванов, Бесчастных

29.03.1997

ОЧМ

Паралимни

1:1

Симутенков — Гогич

12.02.2003

ТМ

Лимассол

1:0

Хохлов

11.06.2019

ОЧЕ

Нижний Новгород

1:0

Ионов

13.10.2019

ОЧЕ

Никосия

5:0

Черышев-2, Оздоев, Дзюба, Головин

Итого: +8=1-0, мячи 28-3.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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