Сборные СССР и России девять раз в своей истории встречались с командой Кипра на международном уровне.

В восьми матчах были одержаны победы (в пяти случаях — крупные) и лишь однажды островитянам удалось добиться ничьей. Тем не менее Кипр можно назвать принципиальным соперником для нового главного тренера нашей команды Валерия Карпина.

Ничья 1:1 в городе Паралимни в марте 1997 года позже аукнулись российской сборной пропуском чемпионата мира-1998, а Карпину и его партнеру по «Сельте» Алесандру Мостовому прекращением вызовов на полтора года — до ухода с поста Бориса Игнатьева. Следующая же игра с киприотами — товарищеская зимой 2003 года — и вовсе стала для Валерия Георгиевича последней в форме сборной России.

Матчи сборной СССР/России против Кипра

Дата Турнир Город Счет Голы 15.11.1970 ОЧЕ Никосия 3:1 Колотов, Еврюжихин, Шевченко — Хараламбус 07.06.1971 ОЧЕ Москва 6:1 Федотов-2, Еврюжихин-2, Колотов, Банишевский — Михаил 29.05.1991 ОЧЕ Москва 4:0 Мостовой, Михайличенко, Корнеев, Алейников 13.11.1991 ОЧЕ Ларнака 3:0 Протасов, Юран, Канчельскис 01.09.1996 ОЧМ Москва 4:0 Никифоров-2, Колыванов, Бесчастных 29.03.1997 ОЧМ Паралимни 1:1 Симутенков — Гогич 12.02.2003 ТМ Лимассол 1:0 Хохлов 11.06.2019 ОЧЕ Нижний Новгород 1:0 Ионов 13.10.2019 ОЧЕ Никосия 5:0 Черышев-2, Оздоев, Дзюба, Головин

Итого: +8=1-0, мячи 28-3.