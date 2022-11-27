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Каземиро: «Мы часто шутим, что нам жаль наших соперников, потому что у нас много талантов на скамейке запасных»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Бразилии Каземиро считает, что у команды есть много молодых и талантливых игроков, которые могут заменить Неймара в матче ЧМ-2022 со Швейцарией.

«Мы могли бы потратить несколько дней на разговоры о Неймаре, о том, какой он игрок, о его качествах и о том, насколько он важен для нашей команды. Это неизбежно, он наш самый лучший игрок и тот, кто меняет нашу команду. Однако у нас есть другие игроки, которые выступали на том же уровне. Например, Винисиус Жуниор, Рафинья, Ришарлисон, Габриэл Жезус. Мы часто шутим, что нам жаль наших соперников, потому что мы можем заменить Рафинью на Энтони, Ришарлисона на Габриэля Жезуса. У нас есть Родриго, Габриэль Мартинелли и другие варианты на скамейке запасных. Это здорово для нас. Но это не меняет того факта, что Неймар — наш лучший игрок», — приводит ESPN слова Каземиро.

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии пройдет в понедельник, 28 ноября. Начало — в 19.00 по московскому времени. Обе команды набрали по 3 очка, но бразильцы разместились на строчку выше (1-е место) по дополнительным показателям.

Источник: https://www.espn.com/soccer/brazil-bra/story/4815136/brazil-have-so-much-talent-we-almost-pity-world-cup-rivals-casemiro

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