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Денис Казанский: «Буду болеть за Гану. И надеюсь, что Сербия обыграет Швейцарию»

Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты сборной Ганы.
Фото Reuters

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» оценил расклад в группах G и H накануне 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Бразилия и Португалия уже обеспечили себе пропуск в плей-офф. Кто составит им компанию — соответственно в группе G и H?

— Априори больше шансов у Швейцарии и Ганы, которые набрали по три очка. У конкурентов — на два меньше. Особенно интригует противостояние Ганы и Уругвая. Ух, какая будет заруба! В Камерун и Корею веры мало. Правда, мы не знаем масштаб ротации у португальцев и бразильцев. Она может серьезно повлиять на турнирный расклад.

— Ваши-то симпатии на чьей стороне?

— Буду болеть за Гану, которая в Катаре показывает яркий футбол. Чего не скажешь об Уругвае. Ну и надеюсь, что Сербия обыграет Швейцарию.

После двух туров групповой стадии ЧМ-2022 сборная Ганы идет на втором месте в группе H с 3 очками. В последнем туре африканцы сыграют с Уругваем.

Сербия занимает четвертую строчку в группе G с 1 очком. В последнем туре сербы сыграют против Швейцарии.

Сборная Ирана по&nbsp;футболу. Денис Казанский: «В матче Иран — США жду удалений. Ставлю 70 на 30, что американцы вылетят»

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Сборная Ганы по футболу
Сборная Сербии по футболу
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