Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:18

Знаменитый английский журналист Джонатан Уилсон назвал ЧМ-2018 лучшим мировым первенством, на котором он работал

Британский журналист Уилсон назвал ЧМ-2018 лучшим мировым первенством, на котором он работал
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Болельщики на ЧМ-2018.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Знаменитый английский футбольный журналист и писатель Джонатан Уилсон, исследовавший в своих книгах эволюцию тактики мирового футбола, в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о ЧМ-2018 в России.

— Из всех чемпионатов мира, которые я освещал (начиная с Германии-2006. — Прим. И.Р.), этот доставил наибольшее удовольствие. Может, это мне так повезло, но путешествия, съем квартир, посещение стадионов — все было легко и без проблем, все работало так, как должно работать на чемпионате мира.

Я видел там много большого, хорошего и драматичного футбола — вообще считаю, что это был лучший чемпионат мира в игровом смысле из тех, что видел собственными глазами. На моих глазах вылетали Германия, Польша, Аргентина, Бразилия. Всегда любил Россию, впервые побывал в ней еще в 1996 году, а в 2018-м получил удовольствие от этого турнира. Сесть на поезд и переехать из города в город? Спокойно. Запрыгнуть в микроавтобус и прокатиться из Казани в Самару? Запросто. В той же Бразилии-2014 можно было только летать — и очень дорого; когда перебирался с места на место, регулярно случались проблемы со стыковками и пересадками... — отметил Уилсон.

Эрлин Холанн и&nbsp;Эдуард Стрельцов. Холанн напоминает Стрельцова, тактическая революция Маслова, ЧМ-2018 — лучший. Интервью о России знаменитого английского журналиста Джонатана Уилсона

0
Читайте также
На ЧМ-2022 назначен «левый» пенальти. Что случилось с арбитром Фагани?
«Было выпито 7 миллионов литров пива». Как Лондон погряз в мусоре и моче
В ЛНР сообщили о крупных потерях среди воюющих за ВСУ польских наемников
Путин указал на незыблемость прав и свобод граждан России
Генсек НАТО Столтенберг назвал колоссальным ущерб от ударов ВС РФ по Украине
Как отметить День матери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Три футболиста сборной Германии пропустили тренировку перед матчем против Коста-Рики на ЧМ-2022

Денис Казанский: «Буду болеть за Гану. И надеюсь, что Сербия обыграет Швейцарию»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости