Знаменитый английский журналист Джонатан Уилсон назвал ЧМ-2018 лучшим мировым первенством, на котором он работал

Знаменитый английский футбольный журналист и писатель Джонатан Уилсон, исследовавший в своих книгах эволюцию тактики мирового футбола, в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о ЧМ-2018 в России.

— Из всех чемпионатов мира, которые я освещал (начиная с Германии-2006. — Прим. И.Р.), этот доставил наибольшее удовольствие. Может, это мне так повезло, но путешествия, съем квартир, посещение стадионов — все было легко и без проблем, все работало так, как должно работать на чемпионате мира.

Я видел там много большого, хорошего и драматичного футбола — вообще считаю, что это был лучший чемпионат мира в игровом смысле из тех, что видел собственными глазами. На моих глазах вылетали Германия, Польша, Аргентина, Бразилия. Всегда любил Россию, впервые побывал в ней еще в 1996 году, а в 2018-м получил удовольствие от этого турнира. Сесть на поезд и переехать из города в город? Спокойно. Запрыгнуть в микроавтобус и прокатиться из Казани в Самару? Запросто. В той же Бразилии-2014 можно было только летать — и очень дорого; когда перебирался с места на место, регулярно случались проблемы со стыковками и пересадками... — отметил Уилсон.