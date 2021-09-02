Карпин остался доволен игрой футболистов, вышедших на замену в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после ничьей с Хорватией (0:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 оценил игру Дениса Черышева. Игрок «Валенсии» вышел на поле на 70-й минуте встречи.

— Сегодня была явно наигранная история с включением Дивеева на аутах. Почему наигрывали именно этот вариант и довольны ли исполнением?

— Так Дивеев какого роста? Все лежит на поверхности. Раз после этого было напряжение у ворот хорватов, какие-то полумоменты возникали — значит, доволен.

— Черышев получил свои минуты. Усилил ли он игру? Есть ли ощущение, что после неудачного Евро он и ряд других футболистов еще не восстановился психологически?

— Как я уже говорил, все игроки, вышедшие на замену, помогли и усилили, в том числе и Денис в некоторых моментах здорово сыграл. Не замечаю, что из-за Евро кто-то здесь не так выглядит.