Карпин: «Рад, что в Санкт-Петербурге на матче с Кипром будут болельщики»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рад тому, что в Санкт-Петербурге на матче отбора-2022 будут болельщики.
«Очень сильно переживал и рад, что в Санкт-Петербурге на матче с Кипром будут болельщики. Да, хотелось бы как можно больше поддержки на этой игре».
В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России по футболу занимает первое место. В активе команды 19 очков. Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).
В ноябре российская сборная сыграет в матчах против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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