Карпин ответил на вопрос о капитане сборной России в ближайших матчах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о капитане команды в ближайших матчах отбора ЧМ-2022.

«Сейчас вообще не забиваем голову, кто будет капитаном. Если я не знаю, какой состав будет против Кипра и Хорватии, никак не могу думать, кто будет капитаном. Сначала определимся с составами».

В ноябре российская сборная сыграет в матчах против Кипра (11 ноября,Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России по футболу занимает первое место. В активе команды 19 очков. Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).