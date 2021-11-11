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Карпин оценил игру Миранчука в матче против Кипра

22:43
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в матче 9-го тура группового турнира ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).

— Нужен ли дополнительный настрой командуют на Хорватию?

— Думаю, что нет. Какая еще мотивация, когда на кону выход на чемпионат мира? Сверхмотивация может даже навредить.

— Как оцените игру Миранчука? Вы использовали его в трех ролях. В какой он был наиболее органичен?

— Миранчуку игровой практики и тонуса не хватало, особенно в первом тайме. Поэтому было много необоснованных потерь, а во втором тайме вышел абсолютно другой Миранчук. Стало получаться все. Он играл ложную девятку, сейчас справа. Когда в тонусе, может на любой позиции сыграть. Для этого нужен тонус, каким бы мастерство ни было.

Россия — Кипр

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Гоша Чернов все материалы автора
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