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Карпин: «Никто не умрет без сахара, тортика, конфетки»

20:58
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как футболисты отнеслись к его решению запретить употребление сахара в расположении национальной команды.

«Есть изменения в физической состоянии игроков? Похудел ли кто-то после запрета сахара? Некоторые скинули вес — это связано с игровой нагрузкой. Пытаемся показать, как правильно питаться. Никто не умрет без сахара, тортика, конфетки», — заявил Карпин.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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