Карпин: «Никто не умрет без сахара, тортика, конфетки»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как футболисты отнеслись к его решению запретить употребление сахара в расположении национальной команды.

«Есть изменения в физической состоянии игроков? Похудел ли кто-то после запрета сахара? Некоторые скинули вес — это связано с игровой нагрузкой. Пытаемся показать, как правильно питаться. Никто не умрет без сахара, тортика, конфетки», — заявил Карпин.