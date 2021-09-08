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Армения потеряла очки в матче с Лихтенштейном

20:56
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Сборная Армении не смогла обыграть Лихтенштейн на своем поле в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Армения занимает второе место в своей группе, набрав 11 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа J

Армения — Лихтенштейн — 1:1 (1:0)

Голы: Мхитарян, 45+5 — с пенальти (1:0). Н.Фрик, 80 (1:1).

Армения: Юрченко, Ароян, Тертерян, Чалишир (Гелоян, 87), Мхитарян, Байрамян (Шагоян, 46), К.Оганесян, Барсегян, Удо, Адамян, Карапетян (Варданян, 78).

Лихтенштейн: Бюхель, Кауфманн, Малин, Геппель, Хофер, Хаслер, С.Вольфингер (Шпириг, 75), Зеле (Сейхан Йилдиз, 61), Фроммельт, Я.Фрик (Н.Фрик, 42), Кардесоглу (Ф.Вольфингер, 46).

Предупреждения: Зеле, 45+4. Фроммельт, 48. Кауфманн, 90+3.

Судья: Струкан (Хорватия).

8 сентября. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».

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Иван Шитик все материалы автора

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