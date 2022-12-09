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Сегодня, 15:40

Канчельскис считает, что в матче 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина будет серия пенальти

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной Нидерландов против Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Я думаю, что игра будет интересной. Главное сейчас — результат. Думаю, что дойдет даже до серии пенальти. Я буду болеть за Аргентину», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Встреча Нидерланды — Аргентина пройдет 9 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Андрей Канчельскис
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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