Дешам отказался комментировать свое будущее в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал комментировать свое будущее в национальной команде.

«Мое будущее и приход Зидана? Спасибо за вопрос, сейчас не время говорить об этом. Все, что мы хотим сейчас, — это пройти в полуфинал чемпионата мира», — приводит слова Дешама журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По сообщениям СМИ, фаворитом на пост наставника французской сборной является бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. 54-летний француз в качестве тренера привел французов к победе на чемпионате мира — 2018 в России.

10 декабря сборная Франции встретится с Англией в рамках 1/4 финала чемпионата мира. Начало — в 22:00 по мск.