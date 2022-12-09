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Алдонин: «Бразильцы пока не напрягаются и не полностью выкладываются на чемпионате мира»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился впечатлениями от ЧМ-2022.

«Сейчас есть несколько сборных фаворитов, которые способны выиграть чемпионат мира. Это Франция, Аргентина, Бразилия. Португалия тоже может претендовать на титул после матча со Швейцарией.
Какое впечатление произвела Бразилия? Сложно составить цельную картину игры этой команды. В обороне бразильцы пока не испытывают проблем. Атакующий потенциал впечатляет. Посмотрите с какой легкостью были забиты мячи в ворота Южной Кореи. Складывается ощущение, что Бразилия не напрягается. Они отдают столько сил, сколько нужно для победы. Бразильцы полностью не выкладываются. Игра с Камеруном для них ничего не значила, поэтому они и не выложились», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Бразилия сыграет против Хорватии. Матч состоится сегодня, 9 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Источник: «РБ Спорт»
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