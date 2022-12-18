Канчельскис: «Самый лучший финал, который я видел!»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре. В финале аргентинцы обыграли Францию (3:3, пенальти 4:2).

«Аргентинцы — молодцы! Финал был классный. Столько голов и невероятная интрига. Все до последнего ждали. Хорошая игра, открытая. Самый лучший финал, который я видел!» — сказал Канчельскис.

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.