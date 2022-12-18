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Сегодня, 22:45

Президент Франции Макрон утешал Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе и Эммануэль Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле после завершения финала чемпионата мира-2022.

Французская сборная в серии пенальти уступила команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти).

Макрон вышел на поле, чтобы поддержать французских игроком. Особенно долго он разговаривал с нападающим Килианом Мбаппе, который оформил хет-трик в этой встрече.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в третий раз в истории.

Франция побеждала на ЧМ два раза: в 1998 и 2018 годах.

Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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