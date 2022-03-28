Сборная Канады обыграла Ямайку и во второй раз в истории вышла на чемпионат мира

Сборная Канады в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Ямайку со счетом 4:0.

Отличились Кайл Ларин, Тейджон Бьюкенен, Джуниор Хойлетт и Адриан Мариаппа, который забил в свои ворота.

После этого матча Канада с 28 очками занимает первое место в группе Северной и Центральной Америки, гарантировав себе участие в чемпионате мира-2022. Ямайка с 8 очками — на седьмой строчке.

Канада примет участие в чемпионате мира во второй раз в своей истории. Единственный раз Канада выступала на чемпионате мира в 1986 году, заняв последнее место в группе с СССР, Францией и Венгрией.