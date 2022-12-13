Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:00

Денис Казанский: «Реграги прав: «Марокко — Рокки Бальбоа ЧМ-2022. За эту команду, как и за героя Сталлоне, хочется болеть»

Казанский оценил игру сборной Марокко на ЧМ-2022
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» оценил игру сборной Марокко на ЧМ-2022.

— Понравилось высказывание Валида Реграги, тренера марокканцев: «Мы — Рокки Бальбоа этого турнира. За нас, как и за героя Сталлоне, хочется болеть...»

— Вам тоже?

— Почему нет? В Катаре остались супергиганты, к которым отношу и хорватов, второй раз подряд пробившихся в полуфинал чемпионата мира, и скромную африканскую команду. Она действительно вызывает симпатию. Реграги точное сравнение подобрал. Нынешняя сборная Марокко — это Рокки. Абсолютно голливудский сюжет. Вопрос в том, чем все закончится: «Оскаром» или «Золотым орлом».

— Вы-то к чему склоняетесь?

— Уже не знаю. Маятник реально может качнуться куда угодно. С одной стороны, кажется, что против Мбаппе и Гризманна у африканцев шансов нет. Что им не хватит эмоций. Вновь, как и перед битвой с Португалией, напрашивается фраза про исторический максимум, достигнутый сборной Марокко.

— А с другой стороны?

— Это первая африканская команда, попавшая в полуфинал чемпионата мира. И, судя по ее игре в Катаре, здесь нет никакой сенсации. Хотя еще в субботу я был уверен, что марокканцы уперлись в потолок. Ну все было против них! В соперниках могучая Португалия, которая с Марокко по классу несопоставима и только-только отгрузила крепкой Швейцарии шесть мячей. Плюс выбыли два колосса: Мазрауи и Агерда, а третий, Саисс, в середине второго тайма покинул поле на носилках. И ничего — даже без ключевых защитников прошли Португалию, опять отыграли на ноль! В четвертый раз за пять матчей!

— Фантастика.

— Самое удивительное, что Реграги назначили всего три месяца назад! Отсюда вывод: оказывается, не обязательно тренеру проживать с командой большую жизнь. Достаточно поймать момент — и результат придет. Поражает, как игроки относятся к Реграги. После забитых голов подбегают к нему, обнимают, целуют, шлепают по лысине. Это не панибратство. Он первый среди равных.

— Когда прошли Испанию, его в воздух подбрасывали.

— Да, смотришь на марокканцев и понимаешь: невозможное возможно! На ЧМ-2022 у них все срослось. Великолепный подбор футболистов. Они играют в топовых европейских клубах и уже давно никого не боятся. Общекомандная химия. Феноменальная поддержка болельщиков. В Катаре их очень много. Это все обернулось мощным психологическим зарядом, который и позволил шагнуть в четверку лучших команд планеты.

Футболисты сборной Марокко. Денис Казанский: «Марокко на ЧМ-2022 — абсолютно голливудский сюжет. Вопрос в том, чем все закончится — «Оскаром» или «Золотым орлом»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Сборная Марокко по футболу
Денис Казанский
2
4
Читайте также
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
КХЛ уходит с телевидения? Матч звезд не показали на ТВ
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Леандро Фернандес считает, что в матче Аргентина — Хорватия будет захватывающая битва за финал
Тарханов считает, что Ловрену будет тяжело остановить Месси в предстоящем матче
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
Нового главного тренера сборной Бразилии объявят в январе 2023 года
Евсеев хотел бы увидеть финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией
ЧМ-2022: Месси и Модрич, Мбаппе и Амрабат — кто в финал, а кто лишний?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денис Казанский — о полуфинале ЧМ-2022: «Ставлю на Францию — на этой стадии класс первичен»

Нападающий Южной Кореи рассказал, как торопил Роналду покинуть поле
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости