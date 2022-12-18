Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:50

Барбоза: «Хочу, чтобы Аргентина победила в финале ЧМ. Вся Латинская Америка будет рада!»

Барбоза рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира в Катаре
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный агент Паулу Барбоза рассказал «СЭ», за кого будет болеть в финале чемпионата мира в Катаре. В решающем матче сборная Франции сыграет с Аргентиной.

«Я бы хотел, чтобы победила Аргентина. Франция уже чемпион мира. Для футбола было бы хорошо, если бы был другой чемпион. Вся Латинская Америка будет рада! Хочу увидеть атакующий футбол. Будет приятно, если Мбаппе сегодня покажет, что он будет будущим мирового футбола. Но пока что чемпионат мира показал, что Месси — самый сильный игрок мира», — сказал Барбоза «СЭ».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Встреча начнется в 18.00 по московоскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
1
0
Читайте также
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
NYT заявила об усилиях США предотвратить покушение на генерала Герасимова
Стала известна предположительная причина гибели хоккеиста Казбекова
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Деменко назвал главное разочарование ЧМ-2022
Колосков рассказал, чего ждет от матча Аргентины с Францией на ЧМ-2022
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
Джефф Монсон: «Месси напоминает мне Гловера Тейшейру»
Радченко — о Ловрене на ЧМ: «Он большой профессионал. Не даром в «Зените» ему доверяют капитанскую повязку»
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбоза не верит в назначение Моуринью в сборную Португалии: «Он слишком дорогой тренер»

Колосков рассказал, чего ждет от матча Аргентины с Францией на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости