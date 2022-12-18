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Барбоза не верит в назначение Моуринью в сборную Португалии: «Он слишком дорогой тренер»

Барбоза не верит в назначение Моуринью в сборную Португалии
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Известный агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии.

«Я в это назначение не особо верю. У федерации есть список из тренеров, где один из кандидатов — Моуринью. С ним можно будет общаться только после окончания контракта в «Роме». До 2024 года он не может работать совместно в сборной и клубе. Это не так просто. Сборная не будет ждать два года. Есть другие тренера, которые тоже имеют большие шансы возглавить Португалию. Моуринью — слишком дорогой тренер, он зарабатывает в Италии около 9 миллионов евро в год. Наша сборная не в состоянии платить такие суммы. Говорить о Моуринью преждевременно, вряд ли он возглавит Португалию. У него есть другие цели», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее издание The Telegraph сообщило, что 59-лений специалист готов подписать контракт со сборной Португалии. Соглашение с португальцем будет рассчитано до лета 2024 года.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире.

Федерация футбола Португалии на официальном сайте попрощалась с Фернанду Сантушем, который покинул пост главного тренера португальской сборной.

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20%

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Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Сборная Португалии по футболу
Жозе Моуринью
0
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