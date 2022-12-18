Газзаев считает, что Роналду не смог сплотить сборную Португалии из-за тренера

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду — один из лучших игроков мирового футбола. Тот, кто считает, что Криштиану провалил этот чемпионат мира, мало понимает в футболе. Он как был звездой футбола, так он ей и остался. На чемпионате мира проблема португальцев была в тренере. Он, имея такое количество звездных и индивидуально сильных игроков, не смог их сплотить. У Роналду есть вещь, которая мало еще у кого присутствует — аура авторитета. Чтобы она влияла на коллектив благоприятно, тренер должен создать правильный климат», — цитирует Газзаева Sport24.

Португалия проиграла Марокко (0:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

Португальский нападающий находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед». Английский клуб расторг контракт с игроком после скандального интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил три гола и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.