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Газзаев считает, что Роналду не смог сплотить сборную Португалии из-за тренера

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Роналду — один из лучших игроков мирового футбола. Тот, кто считает, что Криштиану провалил этот чемпионат мира, мало понимает в футболе. Он как был звездой футбола, так он ей и остался. На чемпионате мира проблема португальцев была в тренере. Он, имея такое количество звездных и индивидуально сильных игроков, не смог их сплотить. У Роналду есть вещь, которая мало еще у кого присутствует — аура авторитета. Чтобы она влияла на коллектив благоприятно, тренер должен создать правильный климат», — цитирует Газзаева Sport24.

Португалия проиграла Марокко (0:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

Португальский нападающий находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед». Английский клуб расторг контракт с игроком после скандального интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил три гола и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-18-gazzayev-kto-schitayet-chto-ronaldu-provalil-chm-2022-malo-ponimayet-v-futbole-problema-portugalii-byla-v-trenere

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22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Валерий Газзаев
0
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