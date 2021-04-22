На ЧМ-2022 в Катаре реализуют экологичную транспортную систему

Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 рассказал об экологических инициативах, которые помогут провести турнир с минимальным воздействием на окружающую среду.

Отсутствие внутренних рейсов позволит значительно сократить выбросы углерода и воздействие на окружающую среду. Аэропорт является одним из самых экологически чистых в регионе, у него международный углеродный сертификат уровня 3.

Метро напрямую соединит аэропорт, пять стадионов и главные локации. Оно работает на электричестве и использует системы, которые помогают уменьшить углеродный след. Все станции спроектированы и эксплуатируются в соответствии с сертификатом зеленого строительства, что обеспечивает их экологичность.

Парк новых автобусов станет усилением для общей транспортной инфраструктуры Катара. Около 20 процентов автобусов — электрические, а оставшаяся часть работает на дизельном топливе, соответствующем экологическому стандарту Евро 5.

В Катаре также уже есть большой парк электросамокатов и велосипедов, которые люди могут брать напрокат. Велосипеды и скутеры являются частью общей транспортной системы, они доступны во многих общественных местах, в том числе на набережной Дохи и в парках, и позволят болельщикам быстро передвигаться между всеми городскими локациями.

Чемпионат мира по футболу в Катаре запланирован с 21 ноября до 18 декабря 2022 года.