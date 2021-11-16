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Доннарумма неудачно выбежал из штрафной на последних минутах матча с Северной Ирландией. Бонуччи спас Италию от гола

01:18
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Сборная Италии в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0).

На 90-й минуте североирландцы организовали контатаку. Вратарь хозяев Джанлуиджи Доннарумма выбежал из штрафной на перехват мяча, но промахнулся. Нападающий гостей смог пробить по воротам в окружении двух соперников, однако защитник Леонардо Бонуччи выбил мяч с метра от вратарской линии.

Из-за ничейного результата Италия набрала 16 очков и заняла второе место в группе, пропустив на первую строчку Швейцарию. Итальянцы сыграют в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022.

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Сергей Разин все материалы автора
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