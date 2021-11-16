Доннарумма неудачно выбежал из штрафной на последних минутах матча с Северной Ирландией. Бонуччи спас Италию от гола
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Сборная Италии в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0).
На 90-й минуте североирландцы организовали контатаку. Вратарь хозяев Джанлуиджи Доннарумма выбежал из штрафной на перехват мяча, но промахнулся. Нападающий гостей смог пробить по воротам в окружении двух соперников, однако защитник Леонардо Бонуччи выбил мяч с метра от вратарской линии.
Возможно, лучший вратарь мира ???— Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2021
Джиджо, куда, зачем? Вернись! pic.twitter.com/0dtJkw37Hd
Из-за ничейного результата Италия набрала 16 очков и заняла второе место в группе, пропустив на первую строчку Швейцарию. Итальянцы сыграют в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022.
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