Доннарумма неудачно выбежал из штрафной на последних минутах матча с Северной Ирландией. Бонуччи спас Италию от гола

Сборная Италии в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0).

На 90-й минуте североирландцы организовали контатаку. Вратарь хозяев Джанлуиджи Доннарумма выбежал из штрафной на перехват мяча, но промахнулся. Нападающий гостей смог пробить по воротам в окружении двух соперников, однако защитник Леонардо Бонуччи выбил мяч с метра от вратарской линии.

Возможно, лучший вратарь мира ???



Джиджо, куда, зачем? Вернись! pic.twitter.com/0dtJkw37Hd — Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2021

Из-за ничейного результата Италия набрала 16 очков и заняла второе место в группе, пропустив на первую строчку Швейцарию. Итальянцы сыграют в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022.