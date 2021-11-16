Сборная Польши на своем поле уступила Венгрии

Сборная Польши в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 уступила Венгрии со счетом 1:2.

У поляков гол на счету Кароля Свидерски, в составе венгров отличились Андрас Шафер и Даниэль Газдаг.

Польша с 20 очками заняла второе место в группе I и примет участие в стыковых матчах ЧМ-2022, Венгрия с 17 очками — на четвертой строчке. С первого место на чемпионат мира вышла сборная Англии.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа I

Польша — Венгрия — 1:2 (0:1)

Голы: Шафер, 37 (0:1). Свидерски, 62 (1:1). Гоздог, 80 (1:2).

Польша: Щенсны, Кендзера, Беднарек, Кэш (Южвяк, 46), Пухач (Плахета, 83), Клих, Линетти (Франковски, 65), Давидович, Модер (Зелиньски, 47), Свидерски, Пентек (Милик, 65).

Венгрия: Дибус, Него, Ланг, Фиола, Ат.Солои, Ж.Надь, А.Надь (Вечеи, 90), Варга (Гоздог, 58), Шафер, А.Солои (Хан, 89), Шен (Киш, 72).

Предупреждения: А.Надь, 6. Клих, 41. Шен, 43. Кэш, 45+2. Пухач, 58. Ат.Солои, 65. Кендзера, 67. Гоздог, 74.

Судья: Мартинш (Португалия).

15 ноября. Варшава. Стадион «Национальный».