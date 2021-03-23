Игрокам «Интера» разрешили отправиться в сборную Италии
17:42
Футболисты «Интера» получили разрешение отправиться в сборную Италии, сообщает 23 марта Sky Sport Italia. Ранее матч команды в серии А против «Сассуоло» был перенесен из-за нескольких случаев заражения коронавирусом.
Николо Барелла, Алессандро Бастони и Стефано Сенси сдали отрицательные тесты на COVID-19 и отправятся в национальную команду. Сборной Италии предстоят отборочные матчи ЧМ-2022 против команд Северной Ирландии (25 марта), Болгарии (28 марта) и Литвы (31 марта).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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