Кроос не сыграет за Германию в марте из-за проблем с приводящей мышцей

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не сможет помочь сборной Германии в мартовских матчах отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза. Хавбек прибыл в расположение национальной команды с травмой приводящей мышцы. После осмотра врачи приняли решение, что он не сможет выйти на поле.

«Медицинский штаб интенсивно обследовал и лечил Тони. Он хотел бы остаться с нами, а я не хочу обходиться без него. Летом будет чемпионат Европы, мы решили, что полное выздоровление от травмы сейчас в приоритете», — сказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

Германия проведет матчи с Исландией (25 марта, дома), Румынией (28 марта, в гостях) и Македонией (31 марта, дома).