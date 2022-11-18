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Сегодня, 10:53

Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 с Австралией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема может пропустить первый матч чемпионата мира в Катаре с национальной командой Австралии, сообщает Get French Football News.

По информации источника, Бензема все еще не тренируется в общей группе и вряд ли будет готов к первому матчу чемпионата мира, который состоится 22 ноября. Отмечается, что главный тренер национальной команды Дидье Дешам может выпустить на поле Оливье Жиру или Рандаля Коло-Муани, чтобы не рисковать здоровьем Бензема и не усугублять его повреждение.

Сборная Франции — действующий чемпион мира. В своей группе она сыграет против Туниса, Дании и Австралии. Турнир стартует 20 ноября в Катаре.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/karim-benzema-out-for-the-first-match-of-the-world-cup/
Карим Бензема
Футбол
Сборная Франции по футболу
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