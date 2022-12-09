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Хорватия — Бразилия: Неймар и Ловрен выйдут в стартовом составе

Стали известны составы сборных Хорватии и Бразилии на матч 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре
Иван Торопцев
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Хорватия и Бразилия объявили составы на матч 1/4 финала ЧМ-2022.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Ковачич, Модрич, Пашалич, Крамарич, Перишич.

Запасные: Грбич, Ивушич, Баришич, Вида, Станишич, Шутало, Эрлич, Влашич, Майер, Оршич, Сучич, Якич, Будимир, Ливайя, Петкович.

Бразилия: Алиссон, Милитао, Маркиньос, Тиагу Силва, Данило, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус.

Запасные: Вевертон, Эдерсон, Алекс Сандро, Бремер, Дани Алвес, Гимарайнс, Фабиньо, Фред, Эвертон Рибейро, Антони, Мартинелли, Педро, Родриго.

Матч Хорватия — Бразилия состоится сегодня, 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и начнется в 18.00 (мск). Победитель встретится в полуфинале с победителем другой четвертьфинальной пары Нидерланды — Аргентина.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бразилия
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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