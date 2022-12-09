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Сегодня, 16:50

Данни: «Надеюсь, Роналду сыграет в матче против Марокко»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Данни поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Марокко. Экс-хавбек отметил, что был бы рад появлению португальского нападающего Криштиану Роналду в основном составе.

«Надеюсь, что Роналду сыграет в матче с Марокко и поможет сборной Португалии выйти в полуфинал чемпионата мира. Безусловно, его присутствие на поле может сыграть ключевую роль. Хочется верить, что Роналду еще забьет на этом турнире. Я уверен, что у Португалии хорошие шансы на победу в чемпионате мира-2022», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Ранее издание A Bola сообщало, что 37-летний нападающий вновь останется в запасе в матче против Марокко.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Португалии сыграет против марокканцев в матче 1/4 финала мирового первенства завтра, 10 декабря, начало — 18.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/migel-danni-nadeyus-ronaldu-sy-graet-v-matche-s-marokko-i-pomozhet-portugalii-vy-jti-v-polufinal-chm-2022/
Криштиану Роналду
Мигель Данни
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Португалии по футболу
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