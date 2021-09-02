Хабиб считает, что сборная России может спокойно выйти на чемпионат мира

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии (0:0).

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— Команда свежая, новые игроки, — сказал Нурмагомедов.

— Как вам Захарян?

— Для нас он был сегодня лучшим игроком. Захарян и Гильерме.

— Почему Гильерме?

— Пару раз вытащил и уверенно играл.

— Эта команда лучше, чем та, которая играла на Евро?

— С Саламычем мы дружим. Давайте без провокационных вопросов.

— Эта команда может выйти на чемпионат мира?

— Спокойно. Уже спокойно. Думаю, дальше всех уже можно обходить.

— С хорватами надо еще на выезде сыграть, сложнее уже будет.

— Легко точно не будет, там, наверно, уже и Модрич будет. Будет тяжело. Но перед этим матчем тоже говрили, что тяжело будет, а сыграли нормально.

— Неделю назад вы сказали, что «Спартаку» поможет только Романцев. Это была шутка? Что действительно поможет «Спартаку»?

— Такой же лидер, как Романцев. Лидера вообще нет, ни тренера, ни в игре. Это мое личное мнение.

— А как же Джикия, твой друг?

— С Джикией пообщаюсь еще. Ему чуть-чуть не хватает.

— Кто самый дерзкий в команде?

— Сегодня наиболее дерзким был Захарян, хорошо играл на острие.