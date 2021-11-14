Гусев считает, что сборной России по силам обеспечить себе выход на ЧМ-2022 по итогам матча с Хорватией
Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча национальной команды против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
«Я не думаю, что российские футболисты выйдут и будут играть на ничью, потому что такой установки, наверное, не бывает ни у одного тренера. Думаю, что точно может не проиграть в матче с хорватами и решить задачу. Во всяком случае, надеюсь на это. Мне кажется, что с хорватами нужно играть плотнее. В первую очередь не дать им спокойно контролировать мяч, потому что там хорватские футболисты играют в сильных европейских клубах, любят играть с мячом. Если отдать им полностью преимущество, то, я думаю, могут возникнуть проблемы», — цитирует ТАСС Гусева.
Матч между Россией и Хорватией состоится 14 ноября в Сплите. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. После девяти игр сборная России (22 очка) занимает первое место в группе Н квалификации ЧМ-2022, сборная Хорватии (20 очков) идет второй.
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