Губерниев не удивится выходу сборной Марокко в финал ЧМ-2022

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящих матчей полуфинала чемпионата мира в Катаре.

«Я буду с большим интересом смотреть полуфинальные матчи. Но мне все равно, кто победит. Думаю, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Но я вообще не удивлюсь, если Марокко сыграет в финале. Для футбола это будет настоящий огонь. В общем, просто буду кайфовать от хорошего футбола», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

13 декабря сборная Аргентины встретится с Хорватией в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре. 14 декабря Франция и Марокко проведут матч за выход в финал. Обе встречи начнутся в 22:00 (мск).