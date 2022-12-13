Реграги — о критике Марокко: «Я передам Инфантино, чтобы добавлял очки, если владение больше 60 процентов»
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги ответил на критику национальной команды за скучную игру.
Специалист считает, что зрители часто переоценивают роль статистики в матчах.
«Мы сыграем так, как умеем. Удивительно, как это владение мячом отрывает вас от реальности. 70 процентов владения и всего два удара. Эти ожидаемые голы — то же самое. «Мы должны были победить, ведь у нас четыре ожидаемых гола!» Мы здесь, чтобы побеждать. Вот и все.
Я уже был на этом месте. Пеп Гвардиола сводил меня с ума. Конечно, ты будешь владеть мячом, когда у тебя в составе де Брюйне и Бернарду Силва. Конечно, мяч будет у тебя. Франция восхитила меня своей игрой в 2018-м. Дешам понял, как нужно действовать.
Давайте перестанем обращать внимание на статистику. Я попрошу Джанни Инфантино добавлять очки, если владение больше 60 процентов. На старте чемпионата мира наши шансы на титул оценивали в одну сотую процента. Сейчас уже 12 процентов», — цитирует Реграги RMC Sports.
Сборная Марокко вышла в полуфинал ЧМ-2022, обыграв Бельгию, Испанию и Португалию.
За выход в финал «атласские львы» сыграют со сборной Франции. Матч состоится 14 декабря в 22.00 (мск).