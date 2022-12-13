Бышовец сравнил сборную Марокко с Аргентиной при Марадоне

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что сборной Франции будет трудно обыграть Марокко в полуфинале ЧМ-2022.

«Индивидуальная скоростная работа и при стандартных положениях. У них [Марокко] игроки, которые могли бы играть и в сборной Испании, центрфорвард. Они оставили очень хорошее впечатление — все рационально: распределение нагрузки между игроками. Главное — скорости, которые они предлагают. Они и были причиной их побед прежде всего. В обороне они не пропускали мячей в свои ворота, один гол, и тот самострел.

На чемпионатах мира я дважды был сам как игрок и как тренер. Мексика, Италия, Испания. Аргентина при Марадоне играли тоже в закрытую схему. За счет Марадоны они добивались побед», — цитирует Бышовца Vprognoze.ru.

Матч между Францией и Марокко пройдет 14 декабря. Начало — в 22.00 (мск).