Роберто Мартинес: «Поздравляем Уэльс. Невероятная атмосфера»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после ничейного матча с Уэльсом (1:1) в заключительном матче отбора к ЧМ-2022 поздравил валлийцев с победой.

«Поздравляем Уэльс, он занял второе место. Невероятная атмосфера. Мы все желаем вам фантастической жеребьевки в плей-офф», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Бельгия досрочно гарантировала себе первое место и попадание на ЧМ-2022.