Роберто Мартинес: «Поздравляем Уэльс. Невероятная атмосфера»
Роберто Мартинес прокомментировал ничью с Уэльсом
10:56
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после ничейного матча с Уэльсом (1:1) в заключительном матче отбора к ЧМ-2022 поздравил валлийцев с победой.
«Поздравляем Уэльс, он занял второе место. Невероятная атмосфера. Мы все желаем вам фантастической жеребьевки в плей-офф», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.
Бельгия досрочно гарантировала себе первое место и попадание на ЧМ-2022.
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