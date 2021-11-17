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Роберто Мартинес: «Поздравляем Уэльс. Невероятная атмосфера»

Роберто Мартинес прокомментировал ничью с Уэльсом
10:56
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после ничейного матча с Уэльсом (1:1) в заключительном матче отбора к ЧМ-2022 поздравил валлийцев с победой.

«Поздравляем Уэльс, он занял второе место. Невероятная атмосфера. Мы все желаем вам фантастической жеребьевки в плей-офф», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Бельгия досрочно гарантировала себе первое место и попадание на ЧМ-2022.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E
16 нояб, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
1:1
Бельгия
Голы
Де Брейне, 12 (0:1), Мур, 32 (1:1)
Уэльс
Уорд Уильямс Дэвис Мефам Родон Робертс Аллен Рэмси (Джонсон, 90+2 ) Моррелл Джеймс Мур
Бельгия
Кастелс Теат (Вертонген, 85) Боята Менье (Троссар, 85) Кастань (Дендонкер, 59) Витсель Де Брейне Фанакен Азар Де Кетеларе (Салемакерс, 58) Ориги (Ванзейр, 60)
Предупреждения
Моррелл 34, Мур 80  -  Азар 71, Салемакерс 75, Дендонкер 82
Судьи
Артур Диаш

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Виктория Кравченко все материалы автора
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